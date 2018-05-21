"مسك" توقع عقد تمديد وتعديل تسهيلات مع 6 بنوك محلية

أعلنت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة "#مسك" عن توقيعها عقد تمديد وتعديل اتفاقية التسهيلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع البنك الأول ومصرف الراجحي والبنك العربي الوطني والبنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض والبنك السعودي البريطاني " #ساب".



وتبلغ قيمة المبلغ المعاد جدولته 124.1 مليون ريال من أصل 417 مليون ريال.



وقالت الشركة إن الغرض من هذه الصفقة هو تمديد الفترة لبعض ترتيبات التمويل من 5 سنوات إلى 7 سنوات حتى 31 ديسمبر 2019م، وكذلك لإعادة تخصيص التمويل المتاح بما يتماشى مع خطة الشركة.



وينص جدول السداد الأصلي للقرض قصير الأجل بموجب تسهيل رأس المال العامل والقرض متوسط الأجل على السداد الكامل بنهاية مدة التسهيل، بينما ينص جدول السداد بعد التعديل على سداد القرض كل شهر.



ويشمل الضمان الذي توفره مسك بموجب هذا الاتفاق رهنًا لبعض الحسابات والأصول، بالإضافة إلى إحالة عائدات التأمين وعائدات أخرى.