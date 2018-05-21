Telecom Egypt تشتري حصة بمينا للكوابل بـ90 مليون دولار

قالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الاثنين، إن شركة تابعة لها اشترت حصة أوراسكوم للاتصالات في مينا للكوابل مقابل قيمة إجمالية 90 مليون دولار.

وشركة #مينا_للكوابل هي مشغل مرخص لتشغيل نظم الكابلات البحرية في مصر وإيطاليا، حيث يربط الكابل البحري المملوك لها بين أوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

وذكرت #المصرية_للاتصالات في بيان صحافي نشر على موقعها الإلكتروني أن إتمام عملية الشراء سيكون خلال 60 يوما، وأن عملية الشراء سيتم تمويلها من قرض من مساهميها.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أحمد البحيري في البيان، إن الاستحواذ على حصة أوراسكوم في مينا للكوابل سيعزز "من استمرارية إيرادات أعمال الكوابل البحرية، ويرفع مساهمة العائد الدولاري من إجمالي إيرادات الشركة".