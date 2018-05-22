الأنابيب السعودية تعين رياض الربيعة رئيسا لمجلس الإدارة

قرر مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب " #الأنابيب_السعودية" في اجتماعه اليوم، اختيار رياض يوسف الربيعة رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد مبارك الدباسي نائباً للرئيس وعضواً منتدباً.

وبحسب بيان للشركة اليوم على "تداول"، قرر المجلس تعيين خالد سعد النصار عضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة بديلاً عن العضو المتوفى رئيس مجلس الإدارة السابق خالد عبداللطيف الربيعة، مبينة أنه سيعرض هذا التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها.

وأشارت الشركة إلى أن خالد النصار يحمل درجة الماجستير في الهندسة المعمارية، إضافة الى خبرات إدارية وصناعية طويلة.

كما وافق مجلس إدارة الشركة على إعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، لافتة إلى أن ذلك اعتباراً من تاريخ 22 مايو 2018 ولغاية انتهاء الفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس بتاريخ 6 يونيو 2019.