تأسيس "القدية للاستثمار" لتطوير صناعة الترفية بالسعودية

أُدرجت القدية، الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية التي يجري تشييدها على بعد 40 كيلومتراً من الرياض، رسمياً شركة مستقلة تحت اسم #شركة_القدية_للاستثمار، ما يشكل خطوة مهمة في مسيرة تطوير أولى مراحل المشروع والمقرر إتمامها بحلول عام 2022.

وكان #صندوق_الاستثمارات_العامة قد أعلن القدية أحد المشاريع الثلاثة الكبرى في إطار رؤية 2030 لخلق مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر ووطن طموح. وتغطي القدية مساحة 334 كيلومتراً مربعاً، ما يعادل مساحة "عالم والت ديزني" بضعفين ونصف الضعف، وبذلك سترسم القدية ملامح #اقتصاد المستقبل متعدد القطاعات، وتسهم في تحقيق #النمو_المستدام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

وستسهم القدية في وضع أسس قطاع اقتصادي جديد بالكامل في السعودية، بما يدعم استحداث قطاعات وخدمات مساندة. وعبر توفير خيار ترفيهي عالمي المستوى داخل المملكة، ستمكّن شركة #القدية_للاستثمار، الاقتصاد المحلي، من استعادة 30 مليار دولار ينفقها السعوديون سنوياً على السياحة الخارجية، حيث تبقى هذه الأموال داخل المملكة لإعادة استثمارها لما فيه مصلحة المواطنين.

ومن جانبه، قال مايكل رينينجر الرئيس التنفيذي لـ"القدية": "يشكّل هذا الإعلان خطوة مهمة في إطار انتقال المشروع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ. وككيان يتمتع بالاستقلالية التامة، سنقوم بإعداد ميزانيتنا الخاصة، ونتولى مهام إدارة المشروع بالكامل".

وأضاف: "من خلال تأسيس شركة القدية للاستثمار سنصبح أكثر قرباً من تحقيق هدفنا الرامي إلى تلبية متطلبات السوق السعودية عبر توفير مجموعة من الأنشطة الجديدة والمتميزة. وتسعى شركة القدية للاستثمار إلى بناء مستقبل أفضل ومفعم بالثقافة والرياضة والترفيه والفنون لزائري المشروع الذين يشكلون نحو ثلثي سكان المملكة ممن تقل أعمارهم عن 35 عاماً، وسكان الرياض الذين يعيشون على بعد 40 كيلومتراً من القدية ويتجاوز عددهم 7 ملايين نسمة".

يذكر أن حفل وضع حجر أساس #مشروع_القدية كان قد عقد في 28 أبريل 2018.

وتأسست شركة القدية للاستثمار في 10 مايو/أيار 2018 لتقود عملية تطوير مشروع القدية الذي يُعد وجهة ترفيهية بارزة في المملكة، ومركزاً للأنشطة والاكتشاف والمشاركة.

وتحظى القدية بدعم صندوق الاستثمارات العامة، وتُعد مشروعاً تحويلياً من المقرر تشييده على بعد 40 كيلومتراً من وسط مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً.