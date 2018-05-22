"دار الأركان" تستكمل سداد 1.3 مليار ريال من قيمة صكوكها

أعلنت شركة #دار_الأركان للتطوير العقاري عن سداد كامل قيمة الصكوك الإسلامية (2018 SERIES 1 MTN ) بمبلغ 1.687 مليار ريال أو 450 مليون دولار والمستحقة السداد في 24 مايو 2018 .

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أنه تم تحويل كامل المبلغ المتبقي من #الصكوك والعوائد للحساب المخصص وأنه سيتم الإيداع في حسابات حاملي الصكوك يوم الخميس الموافق 24 مايو 2018.

يذكر أن الشركة اشترت جزءاً من الصكوك الإسلامية خلال عامي 2017 و 2018 بقيمة 381 مليون ريال (101.7 مليون دولار) ليتبقى 1.306 مليار ريال (348.3 مليون دولار).