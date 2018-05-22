"عطاء التعليمية" تعين HSBC مستشارا ماليا لطرحها الأولي

قامت شركة #عطاء_التعليمية بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية مستشاراً مالياً ومتعهداً للتغطية ومديراً للاكتتاب فيما يتعلق بخطة الشركة للقيام بطرح عام أولي لأسهمها في السوق المالية السعودية "تداول".

وتدير شركة عطاء التعليمية حالياً 12 مجمعاً تعليمياً في مدينة الرياض يتضمن المناهج المحلية والعالمية.

ومن أجل تحقيق أهداف الشركة التوسعية، قامت شركة عطاء التعليمية بالاستحواذ على 7 مدارس منذ عام 2013 ليبلغ إجمالي عدد الطلاب فيها ما يزيد عن 26000 طالب، وليبلغ عدد الموظفين في الشركة ما يقارب 3700 موظف.

ومن الجدير بالذكر أن شركة عطاء التعليمية حاصلة على شهادة الجودة العالمية (آيزو 9001) وكذلك الاعتماد الإكاديمي (AdvancED)، وغيرها من الشهادات ومراكز التميز الأولى نتيجة لالتزامها بتقديم أفضل الخدمات التعليمية في المنطقة.

ويخضع الطرح العام المزمع لشركة عطاء للحصول على الموافقات النظامية اللازمة من قبل الجهات والهيئات المعنية.