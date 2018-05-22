"BP" تستغني عن 540 وظيفة في إطار إعادة الهيكلة

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن عملاق النفط البريطاني بي.بي يخطط لخفض قدره 3 % في الوظائف في قطاعي الاستكشاف والإنتاج في إطار إعادة هيكلة

لعملياته للمنبع لجعلها أكثر كفاءة ومرونة.



وأضافت الصحيفة أن " BP# " ستستغني عن حوالي 540 وظيفة من قوة العمل في عملياتها للمنبع البالغة 18 ألفا على مدار العام الحالي، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكانت صحيفة الأنباء الكويتية قد أعلنت في أبريل الماضي أن شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية قد أرست مشروعا قيمته 110 ملايين دولار لتقديم خدمات ‭‭‭ ‬‬‬فنية لمشروع مصفاة الزور على شركة بي.بي.

ونسبت الصحيفة لمصادر وصفتها بالمسؤولة القول إن المشروع يتعلق بتقديم "الخدمات الفنية ودعم برامج جاهزية وكفاءة التشغيل لأعمال التجهيز والتشغيل التجريبي واختبارات الأداء المتكامل وتسلم الوحدات الإنتاجية المختلفة لمصفاة الزور".

وكانت بي.بي تتنافس مع شل وتوتال للفوز بالمشروع.