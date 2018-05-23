سوناطراك: لا خطط لشراء المزيد من المصافي الأجنبية

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الجزائرية الحكومية #سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، إن الشركة ليس لديها خطط لشراء المزيد من مصافي التكرير الأجنبية بعد شراء مصفاة أوجوستا في إيطاليا.

وأضاف ولد قدور أنه لا توجد خطة في الوقت الراهن لشراء أي مصفاة أخرى في الخارج.

وقال للصحافيين إن الطاقة الإنتاجية لمصفاة أوجوستا، إلى جانب مصفاة الجزائر المملوكة لسوناطراك ومصافي حاسي مسعود المرتقبة، ستمكن الجزائر من تغطية احتياجاتها.

وكانت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية قد أعلنت في أبريل الماضي أنها زادت إنتاج الغاز بنسبة 5% إلى 135 مليار متر مكعب في 2017.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة عبد المؤمن ولد قدور للصحافيين آنذاك أن إجمالي إنتاج الشركة من النفط والغاز زاد 2% في 2017 إلى 196.5 مليون طن من المكافئ النفطي.

وذكر أن إنتاج النفط انخفض 3% بسبب الحصص المنصوص عليها في اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وأضاف أن مبيعات الشركة من #النفط والغاز في 2017 بلغت 33.2 مليار دولار، مضيفا أن الشركة استثمرت 8.1 مليار دولار في 2017 بانخفاض نسبته 8.8% عن العام السابق.