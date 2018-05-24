أوراسكوم تبيع حصصها في شركات تمويل بـ 360 مليون جنيه

وقّعت شركة #أوراسكوم للتنمية مصر، اتفاقية نهائية لبيع كامل حصتها في مجموعة شركات تمويل، وهي شركة "تمويل للتمويل العقاري"، "وتمويل للتأجير التمويلي"، و"تحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات"، و"أوفر سيز" للوساطة.

وتم عقد البيع مع شركة "ابتكار للتمويل الاستثماري" وشركة TCV وشركة "أكواير للاستثمار"، بقيمة إجمالية تصل إلى 360 مليون جنيه.

وأكدت الشركة أن عملية البيع ستمكنها من استبعاد الديون ذات الصلة، بقيمة مليار و100 مليون جنيه في آخر مارس من العام الحالي.

يُذكر أن المجموعة المالية "هيرمس"، قامت بدور المستشار المالي لشركة "أوراسكوم للتنمية مصر" في هذه الصفقة.