شراكة بين DHL العالمية واللاعب المصري محمد صلاح

وقّعت دي إتش أل إكسبرس، المتخصصة في خدمات الشحن السريع الدولية، شراكة استراتيجية يصبح بموجبها نجم كرة القدم المصري محمد صلاح سفيراً لعلامتها لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين المقبلين.

وسوف يعمل الطرفان معاً، من خلال التعاون الجديد، على سلسلة من الأنشطة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في إنجلترا بحضور مسؤولي شركة دي إتش أل إكسبرس، وعدد من الضيوف ووسائل إعلام دولية، وذلك قبل بضعة أسابيع من قيام محمد صلاح بقيادة فريق كرة القدم المصري في كأس العالم FIFA في روسيا.

وبموجب شروط الاتفاقية الجديدة، ستعمل دي إتش أل إكسبرس بشكل وثيق مع شركة محمد صلاح لدعم مبادرات المسؤولية الاجتماعية كما سيتعاون الطرفان لدعم مبادرات أكثر شمولا يمكن أن تؤثر على المجتمعات عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع.

وعقب التوقيع على اتفاق الشراكة، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة دي إتش أل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نور سليمان، عن اعتزازه بالتعاون مع محمد صلاح.

وقال سليمان: "شراكتنا مع محمد صلاح مختلفة عن أية شراكة أخرى، لأنها المرّة الأولى التي نبرم فيها عقدا للاعب فردي. قبل التوقيع، نظرنا الى صفاته كإنسان يعمل على تنمية قدراته لتطوير وتحسين أدائه ليثبت للجميع أن النجاح هو نتيجة العمل الجاد وهذا الذي أدى إلى تحقيق أكثر المواسم نجاحاً في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وقال محمد صلاح "أنا فخور جداً لكوني أول لاعب فردي تتعاقد معه شركة دي إتش أل، وأنا سعيد جداً بالتعاون مع شركة عالمية".