STC تحقق المركز 20 ضمن أكبر 100 شركة اتصالات في العالم

حققت شركة الاتصالات السعودية STC#، المركز 20 عالمياً ضمن 100 شركة عالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك حسب التقرير الصادر عن "غلوبال" المتخصصة في الأبحاث بمجال الاتصالات.

وحققت الشركة مكانة مرموقة ضمن الشركات العالمية في قائمة التصنيف، وفق معايير التقرير التي شملت الإيرادات المالية وصافي الأرباح والموارد البشرية.

ويأتي هذا الإنجاز الذي يسجل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في #السعودية، تماشياً مع التوجهات ليكون هذا القطاع الحيوي من الدعائم الرئيسية لتحقيق خطة التحول الرقمي 2020 و #رؤية_المملكة_2030.

كما أن هذا التصنيف العالمي يثمن المبادرات والتغير في استراتيجية STC نحو التركيز على التحول الرقمي والاستثمار في مجالات التقنية، وتبنيها المبادرات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل عبر استغلال المركز المالي وقاعدة الأصول التي تتمتع بها الشركة.

يذكر أن تقرير "غلوبال" صادر عن "تيرابين" العالمية المتخصصة في عالم التقنية، والتي تعزز الابتكار لأكثر من 30 عاماً، ولديها نطاق ومعرفة كبيرة في تقديم الأحداث العالمية الرائدة لتشجيع الابتكار والتقنية التي تغير حياة الناس.