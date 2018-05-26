روسنفت تزيد نفوذها في كردستان العراق بتطوير خط للغاز

وقعت شركة النفط الروسية الحكومية العملاقة روسنفت اتفاقاً لمساعدة إقليم كردستان العراق على تطوير احتياطياته من الغاز الطبيعي وبناء خط أنابيب للغاز، بما يعزز هيمنة الشركة في قطاع الطاقة بالإقليم شبه المستقل.

وقالت روسنفت إنها ستجري الدراسة الأولية للتصاميم الهندسية لخط أنابيب غاز في كردستان، ضمن خطتها لبناء سلسلة قيمة تجارية متكاملة في أنشطة الغاز بالإقليم.

وقالت الشركة إنها ستركز على الشراكات والتمويل من طرف ثالث لمشاريع الغاز في كردستان.

واتفقت روسنفت على استثمار مليارات الدولارات في مشاريع نفط بكردستان في العامين الأخيرين بما في ذلك السيطرة على خط أنابيب النفط بالإقليم.

ويتيح خط الأنابيب لروسنفت الوصول إلى بنية تحتية مهمة تنقل معظم نفط الإقليم إلى الأسواق العالمية عبر الأراضي التركية.

ونتج عن ذلك أن أصبحت الشركة التي يسيطر عليها الكرملين أكبر مستثمر في الإقليم إلى حد كبير، مما حول أربيل، الحليف القوى التقليدي للولايات المتحدة، إلى شريك مهم لموسكو، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تعزيز النفوذ في الشرق الأوسط.

وآثرت روسيا عدم معارضة استفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة الإقليم العام الماضي ولم يكلل بالنجاح، وهو استفتاء عارضته بغداد التي وصفته بغير القانوني وأثار حالة من القلق في واشنطن والاتحاد الأوروبي وإيران وتركيا.