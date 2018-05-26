فيات كرايسلر تسحب 4.8 مليون سيارة بأميركا لخلل خطير

قالت شركة فيات كرايسلر لصناعة السيارات إنها تستدعي 4.8 مليون سيارة بالولايات المتحدة، بسبب عيب قد يمنع السائقين من وقف تشغيل مثبت السرعة، وحذرت أصحاب السيارات من استخدام نظام التحكم في السرعة لحين تحديث البرمجيات.

وقالت الشركة الإيطالية الأميركية إنه لم تحدث أي إصابات أو حوادث متعلقة بحملة الاستدعاء الكبيرة، لكنها قالت إن تقريرا ورد إليها عن سائق سيارة من طراز دودج جورني إنتاج 2017 عجز عن وقف تشغيل نظام تثبيت السرعة.

ولم تذكر الشركة حجم التكلفة الناجمة عن عملية الاستدعاء. وكانت الشركة تعرضت لغرامات فرضتها عليها الجهات الرقابية الأميركية في 2015 وبلغ إجماليها 175 مليون دولار بسبب عيوب في نظم الأمان.

وتشمل عملية الاستدعاء مجموعة من السيارات التي تعمل بالبنزين وذات ناقل حركة آلي من طرز مختلفة إنتاج الفترة بين 2014 و2019. ومعظم السيارات التي يجري استدعاؤها من طرز الفترة بين 2014 و2018.