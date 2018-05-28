أرباح لوك أويل الروسية تقفز 75% لـ1.8 مليار دولار

قالت #لوك_أويل ، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، اليوم الاثنين، إن صافي ربحها في الربع الأول من العام زاد إلى 109.1 مليار روبل (1.8 مليار دولار) بارتفاع نسبته 75% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بفضل صعود أسعار #النفط وخسائر العملة الأجنبية التي تكبدتها العام الماضي.

ويزيد هذا قليلا عن تقديرات محللين استطلعت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء آراءهم، والذين توقعوا ربحا قدره 107 مليارات روبل.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين إلى 219.5 مليار روبل من 207.6 مليار في الربع الأول من 2017.

وزادت المبيعات في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 14% على أساس سنوي إلى 1.631 تريليون روبل.