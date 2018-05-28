بدء برنامج الطروحات الحكومية بمصر..أولها الشرقية للدخان

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيميائية، على طرح 4% من حصتها البالغة 55% في الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.

وقال هاني توفيق الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، في مقابلة مع "العربية" إن قيمة طرح الشركة تقدر بنحو 2 مليار جنيه، واصفاً هذه القيمة بأنها ليست كبيرة وربما تشكل مصروفات الحكومة في أقل من يوم، لكنه اعتبر الخطوة تعطي إشارة بأن الحكومة بدأت برنامجها للخصخصة.

وأشار إلى أهمية استخدام حصيلة بيع الحصص الحكومية، في ضخ أموال برأسمال شركات أخرى، وهذه خطوة أفضل من البيع لأجل البيع، محذراً من استخدام حصيلة البيع في مصروفات جارية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط #البورصة_المصرية ، وجذب استثمارات جديدة.

وتسعى مصر إلى طرح 23 شركة حكومية بإجمالي قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه في إطار المرحلة الأولى من #برنامج_الطروحات_الحكومية .

وتستهدف طرح تلك الشركات خلال فترة تتراوح بين 24 إلى 30 شهراً.