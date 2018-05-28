"الكيميائية الأساسية" ترفع حد تسهيلاتها الائتمانية

وقعت شركة #الصناعات_الكيميائية_الأساسية "بي سي آي"، اليوم، اتفاقية زيادة وتعديل حد #التسهيلات_الائتمانية الممنوحة للشركة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية من #البنك_العربي_الوطني.



وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن قيمة الحد الجديد للتسهيلات الممنوحة بلغت 262 مليون ريال، مبينة أن الهدف من #التمويل هو تمويل مشروع إنتاج الكلورين بمدينة الجبيل الصناعية.



وقالت الشركة إن مدة هذا التمويل بلغت سبع سنوات وأربعة أشهر، مُشيرة إلى أنه تم أخذ التمويل بضمان سند لأمر بقيمة التمويل لصالح البنك العربي الوطني.