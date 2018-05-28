"باتك" تستحوذ على أصول عقارية بـ200 مليون ريال

أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية أنه تم يوم أمس الأحد 27 مايو توقيع اتفاقية شراء نهائية على ملكية ومنفعة في عدد من الشركات والأصول العقارية مع كل من شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده، وشركة دار الآبار المحدودة القابضة، وشركة عبد الرحمن عبد الله أبار وأولاده المحدودة القابضة وشركة باتك العقارية، للاستحواذ على:



1- كامل رأسمال شركة نجمة الحجاز للاستثمار والتي تنحصر أصولها في ملكية أصلَيْن عقاريين عبارة عن مستودعات تخزين/ثلاجات تقع في كلٍ من محافظة جدة ومحافظة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، وحصص شركة إماراتية (تحت التأسيس) والتي ستكون أصولها بعد التأسيس منحصرة في أرض في منطقة رأس الخور الصناعية الثالثة في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.



2- منفعة 6 أصول عقارية (مستودعات تخزين/ثلاجات) بموجب اتفاقيات إيجار المستأجر الحالي لها، هي شركة ثلاجات عبد الله أبار وأولاده في كل من تبوك ونجران وجيزان (أصلان عقاريان) والأحساء (أصلان عقاريان) في المملكة العربية السعودية.



3- منفعة 5 أصول عقارية (مستودعات تخزين/ثلاجات) بموجب اتفاقية إيجار مع خيار الشراء للمستأجر الحالي لها، هي شركة دار الأبار المحدودة القابضة وتقع الأصول العقارية في كل من جدة (أصلان عقاريان) وبريدة والرياض والدمام في المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن قيمة الاستحواذ حددت بـ 200 مليون ريال يتم الوفاء بها من خلال سداد مبلغ نقدي يعادل 80 مليون ريال وإصدار أسهم بقيمة إجمالية قدرها 120 مليون ريال بحيث يتم تسجيلها باسم شركة عبد الرحمن عبد الله أبار وأولاده المحدودة القابضة.

وبينت أن لأغراض الصفقة، سيتم تحديد مقدار الزيادة في رأسمالها وعدد أسهم العوض بناء على قيمة سهم الشركة للمتوسط وفق الحسابي لحركة سعر السهم "متوسط السعر" خلال فترة 60 يوما تقويميا حتى تاريخ 24 مايو 2018 والذي يشار إليه بـ"التاريخ المرجعي" بشرط أنه:



1- في حال كان متوسط السعر لسهم الشركة خلال تلك الفترة أدنى من -أو يعادل- متوسط السعر لسهم الشركة بنهاية التداول في التاريخ المرجعي منقوصًا منه 7% من متوسط السعر نفسه، فتكون قيمة سهم الشركة لأغراض إتمام الصفقة هو متوسط السعر لسهم الشركة بنهاية التداول في التاريخ المرجعي منقوصًا منه 7% من متوسط السعر نفسه.



2- في حال كان متوسط السعر لسهم الشركة خلال تلك الفترة أكثر من -أو يعادل- متوسط السعر لسهم الشركة بنهاية التداول في التاريخ المرجعي مضافًا إليه 7% من متوسط السعر نفسه، فتكون قيمة سهم الشركة لأغراض إتمام الصفقة هو متوسط السعر لسهم الشركة بنهاية التداول في التاريخ المرجعي مضافًا إليه 7% من متوسط السعر نفسه.