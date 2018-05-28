11 مليار درهم أرباحاً فصلية للشركات المدرجة في "أبوظبي"

ارتفعت أرباح الشركات المساهمة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 9%، لتصل إلى 11.7 مليار درهم، مقابل أرباح مسجلة بقيمة 10.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2017.

وتصدرت الشركات المدرجة بقطاعي الخدمات المالية والبنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية، القطاعات الأكثر ربحاً في الربع الأول من العام الجاري لتسجل أرباح الشركات المدرجة في قطاع الخدمات المالية نحو 184 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 116 مليون درهم خلال الربع الأول من 2017، بنسبة ارتفاع 58.6%، فيما تجاوزت نسبة الارتفاع في أرباح قطاع البنوك 51% لتصل إلى 6.1 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2017.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن "الشركات المساهمة بالسوق نجحت في الوصول بالتوزيعات النقدية على المساهمين إلى 23.4 مليار درهم خلال العام 2017، مقارنة بـ22.7 مليار درهم في 2016، أي بنسبة زيادة قدرها 4.2%". وأضاف: "سوق أبوظبي تقدم واحدة من أكبر معدلات التوزيعات النقدية في العالم بما نسبته 5.3%".

ومع نهاية الربع الأول من العام الجاري، نمت أرباح الشركات المساهمة المدرجة بقطاع التأمين في سوق أبوظبي للأوراق المالية بواقع 35% لتصل إلى 280 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 207 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما حققت الشركات المدرجة بقطاع الطاقة نمواً في أرباحها بواقع 19.2% لتصل إلى 897 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام 2018، مقابل أرباح بقيمة بلغت 752 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2017، فيما جاءت أرباح الشركات العقارية المدرجة بالسوق الأقل نمواً بنسبة 3% لتصل إلى 702 مليون درهم مقابل 681 مليون درهم خلال نفس الفترة.

وعلى صعيد القطاعات التي سجلت تراجعاً فى أرباحها الفصلية، جاءت الشركات المدرجة بقطاع الخدمات الأكثر تراجعاً، تلتها الشركات المدرجة بقطاع الصناعة، كما سجلت شركات القطاع الاستهلاكي تراجعاً في الأرباح وحل أخيراً قطاع الاتصالات.