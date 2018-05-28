GE تزيد كفاءة 3 مولدات للطاقة تابعة للإسمنت السعودية

وقعت شركة #الإسمنت_السعودية اتفاقية مع #جنرال_إلكتريك_للطاقة، قامت من خلالها الشركة الأميركية بزيادة كفاءة ثلاثة #توربينات_غازية تابعة للإسمنت السعودية.

ومن شأن هذه الخطوة زيادة مجمل الطاقة من المولدات الثلاثة بنحو 17%، ما يحد من حاجة الشركة لسحب #الكهرباء من الشبكة الوطنية.

وقال سكوت سترازيك، الرئيس التنفيذي لخدمات الطاقة في جنرال إلكتريك "قمنا ببيع 435 منتجا من حلول "مسار الغاز المحسّن" حول العالم وذلك في أربعة قطاعات، ونحن نعلن اليوم عن القطاع الخامس. لدينا مشروع رائع في المملكة مع الإسمنت السعودية. نتكلم هنا عن تحديث ثلاثة توربينات غازية لشركة الإسمنت السعودية ستعمل على زيادة الكفاءة لديهم".

وأضاف "هذا التحديث سيمنح الشركة أيضا المزيد من المرونة لتقليل اعتمادها على شبكة الكهرباء الوطنية. هم متحمسون لذلك، ونحن أيضا، وهذا مثال رائع على توجهنا في القطاعات الصناعية لزيادة أعمالنا، ليس فقط في قطاع توليد الكهرباء والمرافق العامة، بل أيضا باتجاه قطاعات أخرى مثل قطاع الإسمنت، ونتمنى المزيد من هذه الفرص مستقبلا".