خلاف جديد بين أميركا والاتحاد الأوروبي حول دعم إيرباص

قال مسؤول تجاري إن #الاتحاد_الأوروبي أبلغ الجهة المعنية بتسوية المنازعات في #منظمة_التجارة_العالمية بأنه تحرك خلال أيام من قرار المنظمة بأن يجعل تمويله لايرباص المنتجة للطائرات متوافقا مع قواعدها.

وحققت الولايات المتحدة نصرا جزئيا يوم 15 مايو/أيار في منظمة التجارة العالمية ضد الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لشركة #إيرباص، ما مهد الطريق أمام احتمال #فرض_عقوبات_أميركية في النزاع المستمر منذ 14 عاما بشأن مزاعم الدعم غير القانوني لشركات إنتاج الطائرات.

وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنه اتخذ خطوات للالتزام بحكم منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالدعم المقدم للطائرة طراز ‭‭A350‬‬، أحدث طائرة أوروبية للرحلات الطويلة، والطائرة‭‭A380 ‬‬، وهي أكبر طائرة في العالم. وأكد الاتحاد على جهوده خلال اجتماع مغلق مع منظمة التجارة العالمية اليوم الاثنين.

لكن المسؤول الذي حضر اجتماعا بين الجانبين قال إن ممثلا عن الولايات المتحدة حضر الاجتماع أيضا علق بأنه من الصعب إعطاء المصداقية لتأكيد الاتحاد الأوروبي، ودعا إلى إجراء مباحثات جادة لحل النزاع الممتد منذ فترة طويلة، على الرغم من أن واشنطن أبدت استعدادا لاتخاذ إجراءات مضادة إذا اقتضت الضرورة.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يتوقع توجيه ضربة قانونية مشابهة في وقت لاحق من هذا العام في قضية مماثلة بمنظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الأميركي لبوينغ، ما أثار تكهنات بمعركة عقوبات وعقوبات مضادة.