دبي: إعفاء الشركات من الغرامات وتسهيل تراخيص 2018

أكدت #دائرة_التنمية_الاقتصادية في #دبي صدور مرسوم بإعفاء #الشركات من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد الترخيص حتى نهاية العام الحالي.

واعتبرت اقتصادية دبي اليوم الثلاثاء أن صدور مرسوم بهذا القرار، يعكس حرص القيادة الإماراتية على تنافسية اقتصاد الإمارة.

يذكر أن #مجلس_الوزراء_الإماراتي قرر الشهر الحالي، منح المستثمرين #تأشيرات إقامة تصل لـ 10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم، إضافة لمنح إقامة تصل 10 أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين.

وتتضمن الأنظمة الجديدة رفع نسبة تملك #المستثمرين العالميين في الشركات إلى نسبة 100% مع نهاية العام الجاري، ومنح تأشيرات للطلاب الدارسين في الدولة لمدة خمس سنوات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب أصحاب التفوق الاستثنائي.