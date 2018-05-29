علي بابا تنقل أصول أدوية لوحدة صحية بـ1.4 مليار دولار

قالت شركة #علي_بابا_الصينية للتجارة الإلكترونية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها ستحول جزءا من أنشطتها للتجارة الإلكترونية للأدوية إلى وحدة مدرجة في صفقة بقيمة 10.6 مليار دولار هونغ كونغ، ما يعادل 1.35 مليار دولار.



وستشتري #علي_بابا_لتكنولوجيا_المعلومات_الصحية شركة علي جيه.كيه لمنتجات التغذية القابضة التي تسيطر على مبيعات #الأجهزة_الطبية ومنتجات الرعاية الصحية ومنتجات البالغين وخدمات #الرعاية_الصحية على موقع تي مول التابع لمجموعة علي بابا.

وبموجب الصفقة تحصل الشركة الأم علي بابا على أسهم جديدة في علي بابا الصحية لتصل حصتها في الشركة إلى 56.2% من 48.1% حاليا. وستصل حصة الشركة الأم في حقوق التصويت بعلي بابا الصحية إلى 67.5% بعد إبرام الصفقة.

وقال دانييل تشانغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا في بيان، إن الرعاية الصحية مجال عمل "مهم من الناحية الاستراتيجية" للشركة.

وذكر الرئيس التنفيذي لعلي بابا الصحية أن الصفقة ستساعد الشركة على التوسع بإضافة فئات جديدة إلى منتجاتها.