شاهد.. أول ظهور تلفزيوني لهشام طلعت بعد إطلاق سراحه

كشف هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة #طلعت_مصطفى في مقابلة مع قناة "العربية" عن وجود خطة ضخمة للاستثمار في #التعليم من خلال التحالف مع شركتي #هيرمس و#جيمس_لتطوير_المدارس في مدينتي الرحاب ومدينتي، إضافة إلى خطط المجموعة للاستثمار في المجال الصحي.

وأكد مصطفى في أول لقاء متلفز له منذ إطلاق سراحه أن المجموعة تتفاوض حاليا مع الحكومة المصرية لإطلاق مشاريع لبناء مدن جديدة.

وأحجم مصطفى عن ذكر أي تفاصيل حين سئل عن المشروع الجديد خلال مؤتمر صحافي، للإعلان عن دخول شركته في تحالف استراتيجي مع المجموعة المالية "هيرميس" ومجموعة "جيمس" في مجال التعليم الأساسي بمصر، يتضمن الاستحواذ على مجموعة مدارس وتشغيلها وتطويرها باستثمارات قدرها مليار جنيه (56 مليون دولار) في "مدينتي" و"الرحاب" بشرق القاهرة.

وذكر مصطفى في المؤتمر أن من المقرر فتح باب البيع في مشروع بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد عطلة عيد الفطر، التي تحل في منتصف يونيو، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أيضاً.

وكانت مجموعة "طلعت مصطفى"، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في #البورصة_المصرية، تعاقدت العام الماضي على شراء 500 فدان في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة.