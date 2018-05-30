إيران تمهل "توتال" شهرين للحصول على إعفاء من أميركا

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، للموقع الإخباري للوزارة (شانا) اليوم الأربعاء، إن شركة النفط الفرنسية العملاقة #توتال لديها شهران كمهلة للحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية بعد انسحاب واشنطن من #الاتفاق_النووي الإيراني.

وذكر زنغنه أن عدم حصول "توتال" على الإعفاء سيدفع #إيران للاستعانة بشركة "سي.إن.بي.سي" الصينية، لتحل محل الشركة الفرنسية في مشروع بارس الجنوبي للغاز.

وأبلغ الوزير التلفزيون الرسمي أيضاً بأن "إبرام اتفاق مع أوروبا من شأنه أن يحث مشترين محتملين آخرين على شراء النفط الإيراني".

وأضاف: "لا تشتري أوروبا سوى ثلث النفط الإيراني، لكن الاتفاق معها مهم لحماية مبيعاتنا والحصول على تأمين للسفن التي تنقل الخام. وسيكون ذلك أيضاً مصدر إلهام لمشترين آخرين".