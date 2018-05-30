انسحابات الشركات العملاقة من إيران يصل لـ " لوك أويل"

قال مسؤول في #لوك_أويل إن ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا قررت عدم المضي قدما في خطط لتطوير مشاريع بإيران في الوقت الراهن بسبب التهديد بفرض #عقوبات_أميركية.



وتعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على #إيران بعد انسحابها من الاتفاق المبرم في 2015 مع طهران وقوى عالمية كبرى لتقييد #طموحات_إيران_النووية.



وأبلغ المسؤول مؤتمرا عبر الهاتف بعد الإعلان عن نتائج لوك أويل في الربع الأول قائلا "بالنظر إلى التطورات الأخيرة، أعتقد أن من السابق لأوانه القول ماذا ستكون خططنا (بشأن إيران). علقنا كل شيء بشكل أساسي في الوقت الحالي".



وقالت لوك أويل يوم الاثنين إن صافي ربحها في الربع الأول زاد إلى 109.1 مليار روبل (1.8 مليار دولار) بارتفاع 75 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام بدعم من ارتفاع #أسعار_النفط.



وقال المسؤول إن تركيز الشركة يظل على أنشطتها المحلية. وقال "لا نخطط للقيام بأي شيء مهم على جانب الدمج والاستحواذ الدولي".



وكانت لوك أويل تجري محادثات مع إيران بشأن تطوير حقلي ابتيمور ومنصوري النفطيين.

وأعلنت الشركة قبل عدة أيام أنها تعيد تقييم "خطر" النشاط في إيران بعد قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي وعودة فرض العقوبات على إيران.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فية 8 شركات أوروبية كبرى قرارها بمغادرة إيران نهائيا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي وعودة العقوبات على طهران وتهديد واشنطن بمعاقبة الشركات الأوروبية المتعاونة مع إيران.

وأفاد الموقع الإلكتروني لغرفة التجارة الايرانية، أن شركات كبيرة مثل توتال وآني وسيمنز وإيرباص وأليانتس وساجا ودنييلي وميرسك، أعلنت عن مغادرة إيران، وذلك بعد 10 أيام من قرار ترمب، أي قبل موعد تنفيذ العقوبات بعدة أشهر.

كما اضطرت شركة بريتش بتروليوم " BP" البريطانية إلى وقف العمل في أحد حقول الغاز في بحر الشمال بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران في أعقاب قرار دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.