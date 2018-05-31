ترمب قد يمنع السيارات الألمانية الفارهة من دخول أميركا

ذكرت مجلة ألمانية أن الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، أبلغ نظيره الفرنسي ماكرون أنه سيمنع شركات صناعة #السيارات_الفارهة_الألمانية من المشاركة في السوق الأميركية.

وكانت #الإدارة_الأميركية قد فتحت تحقيقاً تجارياً الشهر الحالي بشأن ما إذا كانت واردات السيارات أضرت بقطاع السيارات الأميركي.

وقد يؤدي ذلك إلى فرض رسوم بنسبة 25% استنادا إلى مبررات الأمن القومي التي استخدمت لفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم في مارس الماضي.

وفي قت برز ارتياح في أسواق الأسهم العالمية والسندات الإيطالية مع بوادر تشكيل حكومة جديدة أمس من قبل الحزبين الفائزين بالانتخابات الأخيرة، قابله تأثر شركات صناعة السيارات الألمانية سلباً بأنباء عن اعتزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، منع السيارات الألمانية الفارهة من دخول السوق الأميركية.