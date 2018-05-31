مصادر: "أدنوك" تخفض مخصصات النفط 5-10% لشهر يوليو

قالت 3 مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "#أدنوك" أخطرت عملاءها بخفض بين 5 و10% في مخصصات النفط الخام لشهر يوليو تموز، تمشيا مع اتفاق خفض إمدادات أوبك.



وأضافوا أن الشركة ستخفض إمدادات خام مربان بنسبة 10% في يوليو تموز وأنها ستقلص إمدادات خامي داس وزاكوم العلوي بنسبة 5%.

أعلنت #أدنوك_للتوزيع، المتخصصة في #قطاع_الوقود و#متاجر_التجزئة، أنها حققت تقدماً قوياً وفقاً لخطة النمو الموضوعة، بالتزامن مع إصدار نتائجها المالية للربع الأول من عام 2018.

وسجّلت أدنوك للتوزيع أرباحاً إجمالية بقيمة 1,185 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت الأرباح قبل خصم الضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى 702.8 مليون درهم، بنمو قدره 24.9%.

وبلغ صافي الربح 542 مليون درهم، والذي ارتفع بنسبة 12.1% بالمقارنة مع الربع الأول من عام 2017.