"الفطيم" العقارية تضخ 19 مليار جنيه استثمارات في مصر

أعلنت مجموعة #الفطيم العقارية الإماراتية، عزمها ضخ #استثمارات_في_السوق_المصري في مشروعها "كايرو فيستفيال سيتي" بقيمة 19 مليار جنيه حتى 2022 من إجمالي 35 مليار جنيه المخصصة للمشروع.

وقال العضو المنتدب لشركة الفطيم العقارية، أشرف عز الدين، إن نحو ثلث تلك #الاستثمارات سيأتي عبر قروض، والباقي ستموله المجموعة ذاتيا، منوهاً إلى أن نسبة تنفيذ المشروع ككل بلغت 60 %.

وأوضح أن الجزء السكني من المشروع مقام على مساحة 1.133 مليون متر مربع، وأن من المقرر الانتهاء من الجزء الفندقي خلال العام الجاري بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن المساحة المخصصة للجزء الفندقي تبلغ 41 ألفا و600 متر مربع من المشروع ككل.

وتعتزم الشركة الدخول خلال العام الحالي في 3 مشروعات بمساحة كلية تصل إلى 1.133 مليون ألف متر مربع، تتضمن مشروعا سكنيا، ومشروع فيلات ومشروعا يتضمن مكاتب إدارية، متوقعا تحقيق مبيعات بقيمة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وحول خطة الشركة لتصدير العقار، ذكر "عز الدين" أن الشركة تستهدف من 20 إلى 25% تحقيق مبيعات من خارج مصر خاصة من دول الخليج.

وتوقع زيادة #أسعار_الوحدات_السكنية بنسب تتراوح من 3 إلى 5% بسبب زيادة الوقود، مشيرا إلى أن شركته لا تعتزم رفع الأسعار حاليا إلا في حالة وجود فروق كبيرة في الأسعار بالسوق، مضيفاً أن تكلفة مواد البناء تمثل نحو 40 - 50% من التكاليف الإجمالية للعقار.