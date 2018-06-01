المصرية للاتصالات تستعد لتقدم خدمات المحمول بالخارج

قال ياسر القاضي وزير الاتصالات المصري، اليوم الجمعة، إن الشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لخدمات الهاتف الثابت في أفريقيا والشرق الأوسط، ستقدم خدمات الهاتف المحمول في دولة أخرى خارج مصر قبل نهاية هذا العام.



وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات.



وأضاف القاضي قائلا للصحافيين في حفل سحور للشركة "المصرية للاتصالات حققت نجاحات قوية في الفترة الماضية...وقبل نهاية العام ستعمل المصرية للاتصالات خارج البلد كمشغل للمحمول في دولة أخرى".



ورفض القاضي الكشف عن اسم الدولة التي ستدخلها المصرية للاتصالات وأرجع السبب في عدم الإعلان في الوقت الحالي إلى "تنافسية الشركات".



وبدأت المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول في مصر، أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، في أواخر سبتمبر أيلول 2017.



وقال أحمد البحيري الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات إن عدد عملاء الشركة المشتركين في خدمات الهاتف المحمول وصل حاليا إلى ثلاثة ملايين مشترك.



وتقدم المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر شبكة شركة اتصالات مصر بعدما قامت في يونيو حزيران 2017 بتوقيع اتفاقات تجارية معها فيما يتعلق بالتجوال المحلي وخدمات الصوت الدولية وذلك لمدة خمس سنوات.