"بي بي" تعتزم إنشاء شركة لتوزيع الطاقة في مصر

أعلنت شركة كاسترول" إحدى شركات "بي بي" البريطانية وشركة طاقة عربية، عن تأسيس شركة مشتركة جديدة في مصر مع شركة طاقة عربية في مجال توزيع الطاقة.

وستحمل الشركة المشتركة الجديدة اسم "شركة كاسترول إيجبت للزيوت" وستصنع وتوزع في مصر مجموعة زيوت كاسترول عالية الأداء من الطراز العالمى للمحركات والزيوت الصناعية بينما ستستمر شركة طاقة لتسويق المنتجات البترولية في العمل كموزع وحيد لزيوت كاسترول في مصر.

وشركة "كاسترول" هي جزء من مجموعة "بي بي" البريطانية التي تعمل في مصر منذ أكثر من 55 عاما في مجال استكشاف وإنتاج البترول والغاز بصفة أساسية.

وأعرب الرئيس الإقليمي لشركة "بي بي" شمال إفريقيا، المهندس هشام مكاوي، عن اعتزاز شركته بتوسيع مجال استثماراتها وتعزيز وجودها في مصر من خلال منتجها كاسترول. وأوضح أن زيادة الاستثمارات لتحقيق النمو المأمول لسوق توزيع المنتجات البترولية إنما يؤكد التزامنا تجاه مصر.

وستتيح الشركة الجديدة لمستهلكي الزيوت في السوق المصري فرصة حماية مركباتهم سواء كانت سيارات ركوب أو شاحنات باستخدام أحدث تقنيات كاسترول الرائدة في زيوت المحركات. ومنتجات كاسترول متوفرة في السوق المصرية منذ عدة سنوات من خلال شركة طاقة عربية.

وستقوم شركة كاسترول إيجبت للزيوت بتسويق مجموعة زيوت محركات كاسترول لسيارات الركوب والسيارات التي تستخدم لأغراض تجارية.

وقال نائب رئيس شركة "كاسترول" للزيوت بالشرق الأوسط، ماريو ميفسود، إن شركته واحدة من ماركات زيوت المحركات الرائدة على المستوى العالمي بتاريخها الجدير بالفخر في مجال الابتكار والتكنولوجيا. ونسعى إلى تعزيز تواجدنا في مصر ونتطلع لتوفير زيوت محركات وزيوت صناعية عالية الجودة في السوق المصرية.

وتتطلع شركة كاسترول إيجبت للزيوت إلى العمل بشكل وثيق مع الورش التقنية للسيارات وتجار التجزئة بتوفير منتجات تصنع بأحدث التقنيات وإشراكهم في الاستفادة من الاتجاهات والتقنيات الجديدة التي تظهر في صناعة السيارات وزيوت المحركات.