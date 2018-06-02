هل تدخل مايكروسوفت بأقوى منافسة مع أمازون؟

تشير الأنباء إلى أن عملاقة البرمجيات الأميركية مايكروسوفت أجرت محادثات في الأسابيع القليلة الماضية للحصول على منصة مشاركة التعليمات البرمجية GitHub، التي تأسست في عام 2008 ويقع مقرها في سان فرانسيسكو، وحصلت في عام 2015 على تقييم بقيمة 2 مليار دولار، وكانت المعلومات السابقة تشير إلى إجراء محادثات مماثلة لسنوات، لكنها استؤنفت بشكل جدي في الأشهر الأخيرة، وبحسب ما ورد فقد طلب GitHub قيمة مالية أكثر مما كانت مايكروسوفت مستعدة لدفعه.

وكانت التقارير حول اهتمام مايكروسوفت بالحصول على GitHub قد بدأت في عام 2016، إلا أن المعلومات الجديدة تستشهد بمصادر قريبة من مايكروسوفت و GitHub، بحيث إن الشركتين قد اجتمعتا لمناقشة مشروع تسويق مشترك تقدر قيمته بنحو 35 مليون دولار، ويبدو أن تلك المناقشات قد تطورت إلى استثمار محتمل او اكتساب صريح، ومن غير الواضح ما إذا كانت المحادثات لا تزال جارية.

في حال صدقت الشائعات، فإن قيمة الصفقة سوف تكون في حدود 5 مليارات دولار أو أكثر استناداً إلى السعر الذي تم طرحه العام الماضي

وتأتي المحادثات وسط صراع GitHub لتوفير بديل يحل محل كريس وانسترات Chris Wanstrath، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة GitHub بعد مغادرته في شهر أغسطس/آب 2017، مع تكهنات حول إمكانية استلام Nat Friedman، المسؤول التنفيذي في شركة مايكروسوفت والذي سبق له أن تولى Xamarin المملوكة لمايكروسوفت منذ عام 2016، لمنصب الرئيس التنفيذي لموقع GitHub.

وتصب صفقة الاستحواذ، في حال حدوثها، في مصلحة مايكروسوفت، بحيث إن امتلاك GitHub يمنحها إمكانية الوصول المباشر إلى مئات الملايين من مطوري البرامج الذين يعملون في ملايين الشركات، مما يسهل استخدامهم لخدمات مايكروسوفت السحابية ومنتجاتها الأخرى، وبحسب المعلومات فإنه يجري استخدام الموقع من قبل 24 مليون شخص بشكل منتظم للتعاون ومشاركة التعليمات البرمجية، إلى جانب استضافته لـ 80 مليون مخرن للتعليمات البرمجية المصدرية بلغات برمجية مختلفة مثل JavaScript و Python و C++.

كما يتضمن الموقع الذي أصبح مجتمعًا مركزيًا للمطورين مؤسسات عامة مثل NASA وشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك غوغل و آبل وأمازون، حيث تمتلك مايكروسوفت 1800 مخزن ضمن الموقع لمشاركة التعليمات البرمجية المصدرية، وتعمل على مشاركة مثل هذه التعليمات البرمجية أكثر بكثير من أي من نظيراتها العملاقة في مجال التكنولوجيا.

وأصبح GitHub وجهة شهيرة لمشاركة التعليمات البرمجية مفتوحة المصدر لمجموعة متنوعة من المهام، بحيث تشمل الأمثلة الأخيرة فحص الذكاء الاصطناعي للكشف عن التحيز في الخوارزميات، بالإضافة إلى مكتبة البرمجة اللغوية العصبية NLP القائمة على التعلم العميق من مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لشركة إنتل.

كما يعتبر الموقع بمثابة منجم للذهب فيما يتعلق بمواهب الذكاء الاصطناعي والبيانات والموارد، بحيث إنه عملية الحصول على الموقع من شأنها، من الناحية النظرية، أن تمنح مايكروسوفت إمكانية الوصول إلى تلك المواهب بشكل أسهل.

وتعد عملية استحواذ مايكروسوفت على GitHub، في حال تمت الصفقة، إحدى أكبر عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تعمل على تقريب عملاقة تقنية من مجتمع المطورين، وذلك بعد قيام غوغل في العام الماضي بشراء موقع منافسات التعلم الآلي Kaggle، وهي خدمة جرى استخدامها من قبل أكثر من مليون مطور من مطوري الذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت قد تعمل على دمج إمكانيات GitHub مع منتجاتها المختلفة، بما في ذلك Microsoft Azure، مما يعطيها ميزة كبيرة مقابل خدمات أمازون للويب Amazon Web Services، والتي تعد اللاعب الرئيسي في سوق الحوسبة الحسابية سريعة النمو، بحيث سوف يكون GitHub بمثابة سلاح في ترسانة شركة البرمجيات، يمكن استخدامه لسد الفجوة بين خدمتها السحابية Azure وخدمة أمازون Amazon Web Services.