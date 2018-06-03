أردوغان: خدمة "أوبر" انتهت في تركيا

المصدر: اسطنبول - أ ف ب

تواجه شركة " #أوبر " احتمال حظر خدماتها في تركيا إثر إعلان #الرئيس_التركي رجب طيب أردوغان الأول من أمس أن خدمة النقل عبر تطبيق الهواتف الذكية "انتهت"، وذلك بعد حملة ضغط لسائقي سيارات الأجرة في اسطنبول.

جاءت تصريحات أردوغان في خطاب في وقت متأخر ليل الجمعة بعد إقرار الحكومة تشريعات جديدة يتوقع أن تعقد بشدة خدمات "أوبر" في تركيا.

وفي الأشهر الماضية، نظم سائقو سيارات الأجرة في إسطنبول حملة كبيرة لحظر خدمة "أوبر"، معتبرين أن الشركة تنافسهم من دون ترخيص.

وأصدرت الحكومة التركية الشهر الماضي توجيهات بزيادة الغرامات بشكل كبير وهددت بوضع الشركات التي تشغل بصورة غير شرعية سياراتها للنقل بالأجرة على القائمة السوداء.

وقال اتحاد السائقين العموميين حينها إن الإجراء سيشكل تهديدا كبيرا لأوبر إذا أحسنت شرطة المرور تطبيقه.

وتأتي تصريحات أردوغان قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات رئاسية وتشريعية مرتقبة بشدة. وقسم كبير من سائقي سيارات الأجرة في اسطنبول هم من كبار مناصري أردوغان الذي يحظى كذلك بتأييد كبرى نقابات سائقي سيارات الأجرة.

وعلى الرغم من ذلك، تبقى سيارات الأجرة التي تنقل مليونا ونصف مليون راكب خلال 800 ألف رحلة يوميا، ضرورية في اسطنبول للتعويض عن النقص على صعيد النقل المشترك في بعض المناطق.