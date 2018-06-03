شركات الطيران العالمية تصدر تحذيرا من التوترات التجارية

أصدرت شركات #الطيران العالمية تحذيرا اليوم الأحد، من تصاعد التوترات التجارية العالمية قائلة إنها قد تضر بقطاع الطيران والاقتصاد العالمي.



وقال ألكسندر دي جونياك رئيس #الاتحاد_الدولي_للنقل_الجوي ( #إياتا) الذي يمثل معظم شركات الطيران الكبرى في العالم إن القطاع يعتمد على حرية الحركة للسلع والأفراد.



وأضاف دي جونياك لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد "أي إجراءات تقلص التجارة ومن المرجح بالتالي أن تحد من حركة السفر هي نبأ سيئ، ليس للاقتصاد العالمي فحسب، بل هي نبأ سيئ للغاية لهذه الصناعة".