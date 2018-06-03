مقرضو "أبراج" يسعون لمشورة قانونية لتحصيل مستحقاتهم

قالت مصادر لـ"رويترز" إن دائني مجموعة #أبراج، ومنهم Societe Generale وبنك المشرق وبنك دبي التجاري، يعتزمون الحصول على مشورة قانونية من شركة Clifford Chance مع تزايد مخاوفهم من عدم قدرة "مجموعة أبراج" على دفع ديونها.

وأضافت المصادر أن "مجموعة أبراج" تعاني من ضغوط في التدفقات النقدية، في ظل التحقيقات والتدقيقات المالية حول مزاعم بسوء استخدامها للمال، ومخالفات محتملة في صندوق للرعاية الصحية تبلغ قيمته مليار دولار.

وقد أظهرت وثيقة قُدمت إلى القضاء في جزر Cayman من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، أن "مجموعة أبراج" غير قادرة على سداد قرض بقيمة 100 مليون دولار يستحق اليوم الأحد، والفوائد المترتبة عليه بقيمة سبعة ملايين دولار.

من جهتها، نفت المجموعة قيامها بأي عمل غير مشروع، في بيان قدمته لـ"رويترز "، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل كثيف مع الدائنين للتوصل إلى حلول حول المستحقات.