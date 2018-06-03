"أبل" تتهيأ لمنافسة "غوغل" في عالم "الواقع المعزز"

تتسابق شركة #أبل مع منافستها #غوغل لطرح أدوات للواقع المعزز، تجذب مطوري البرامج إلى منصاتها، حيث تتهيأ "أبل" الأسبوع المقبل لطرح أدوات تسمح لمستخدمي هواتف #آيفون بتبادل الواقع المعزز بينهما من دون تخزين هذه المعلومات الشخصية على السحابة، بحسب مصدرين لوكالة "رويترز".

وتسمح تكنولوجيا الواقع المعزز لشخصين بتبادل البيانات ليتمكنا من رؤية نفس الشيء الافتراضي في نفس الفضاء عبر أجهزتهما الشخصية، وهي نفس التكنولوجيا المستخدمة في لعبة الهاتف المحمول الشهيرة Pokemon Go وفي مجالات صناعية مثل المصانع التي تريد رسم خطوط إنتاج جديدة.

وبسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية، تقتصر تكنولوجيا "آبل" حالياً على تبادل البيانات بين شخصين، أما تكنولوجيا "غوغل" فتسمح بمشاركة أوسع للمعلومات وتخزنها لأسبوع على نطاق الحوسبة السحابية.