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"الشبل" يستقيل..وآل دويس رئيسا تنفيذيا للأبحاث والتسويق

المصدر: العربية.نت
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شملت الأوامر الملكية إنشاء وزارة الثقافة، وفصلها عن وزارة الإعلام، وتعيين رئيس مجلس إدارة #المجموعة_السعودية_للأبحاث والتسويق الأمير بدر بن فرحان آل سعود وزيرا للثقافة.

إثر ذلك، أعلنت المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق تعيين #غسان_الشبل رئيساً لمجلس الإدارة، واستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للمجموعة.

كما قرر مجلس إدارة المجموعة تكليف #صالح_آل_دويس بمهام الرئيس التنفيذي.

الجدير بالذكر أن آل دويس تولى مناصب قيادية في المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق على مدى 14 عشر عاماً.

كما أنه يشغل عضوية مجالس ولجان إدارة شركات أخرى.

كلمات دالّة

#المجموعة السعودية للأبحاث, #غسان الشبل, #استقالة, #أوامر ملكية, #صالح آل دويس, #الأبحاث والتسويق

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