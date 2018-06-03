"زين" الكويتية تُطلق الـ5G.. وتفتح حربا مع "أوريدو"

تدخل مجموعة #زين_الكويتية مرحلة جديدة هذا الشهر، مع إعلانها أمس في بيان صحافي أنها ستطلق اول شبكة اتصالات متكاملة لتكنولوجيا #الجيل_الخامس أو 5G على شبكتها في الكويت، بحيث توفر اتصالات فائقة السرعة بكفاءة عالية.

ولم تذكر "زين" في بيانها حجم السرعات الجديدة مقارنة مع المتوفرة الحالية، لكنها اوضحت أنها ستوفر السرعة الفائقة في بعض الاماكن ستحددها لاحقا.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة زين نواف الغربللي إن التقنيات الحديثة التي ستقدمها، ستوسع من نطاق خدمات الشركة في قطاع المشاريع والشركات الـB2B والمدن الذكية وانترنت الأشياء، وذلك اعتمادا على السرعات العالية.

وفي ما يبدو أنه استكمالا للحرب بين شركات الاتصالات المتنقلة الكويتية، أعلنت شركة " #أوريدو " الكويت التابعة لـمجموعة "أوريدو" القطرية على الفور أنها اطلقت الجيل الخامس متوقعة ان تصل سرعة الانترنت 10 غيغابايت في الثانية حسب تجارب أجرتها سابقا.