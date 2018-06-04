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اليمامة للصناعات الحديدية تشتري مصنعاً بـ17 مليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
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أنهت شركة #اليمامة للصناعات الحديدية إجراءات شراء منشآت مصنع قائم بالمدينة الصناعية الأولى بجدة والمقامة على أرض مساحتها 54 ألف متر مربع بقيمة إجمالية قدرها 17 مليون ريال.

وقالت شركة #اليمامة_للصناعات_الحديدية في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، إنه تم توقيع عقد إيجار الأرض مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وستباشر الشركة أعمال تأهيل المنشآت المشتراة واستكمال شراء المكائن والمعدات، وذلك لاستخدامها لمشروع الطاقة الشمسية.

ومن المتوقع البدء بالتشغيل التجريبي خلال الربع الثاني من عام 2019.

كلمات دالّة

#اليمامة للصناعات الحديدية, #اليمامة

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