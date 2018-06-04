سالم الرويس يخلف خالد المديفر برئاسة "معادن"

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية " #معادن " أن رئيس الشركة وكبير مديريها التنفيذيين #خالد_بن_صالح المديفر تقدم مساء الأحد الموافق 03 يونيو 2018 إلى مجلس الإدارة باستقالته، على أن تسري الاستقالة اعتبارًا من تاريخ تقديمها.

وأرجعت الشركة في بيان لها على "تداول"، أسباب الاستقالة إلى تعيينه نائبًا لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين.

وأضافت الشركة في بيانها أنه صدرت الموافقة على تكليف خالد بن سالم الرويس بمهام الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك اعتبارًا من 3 يونيو 2018.

وأشارت إلى أن الرويس قد انضم إلى شركة "معادن" في عام 2002 كمدير للخزينة، واستمر في منصبه إلى أن أصبح مديرًا تنفيذياً للتخطيط عام 2008، ثم نائب الرئيس للمالية عام 2014، وفي عام 2016 تقلّد منصب نائب الرئيس لوحدة الفوسفات والمعادن الصناعية.

ويحمل خالد الرويس درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود عام 1984، وهو عضو معهد المحاسبين الأميركيين ( AICPA ).