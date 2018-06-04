انسحابات مستمرة.. شركة سيارات PSA الفرنسية تغادر إيران

مع استمرار مسلسل انسحابات الشركات العالمية الكبرى من إيران مع عودة العقوبات الأميركية، أعلنت في شركة السيارات الفرنسية PSA المنتجة لسيارات " بيجو " و ستروين" عن إنهاء عملها في إيران.

,قالت مجموعة "بي اس ايه" #بيجو #ستروين اليوم الاثنين، إنها بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة في #إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وقالت الشركة في بيان إنها "بدأت تعليق أنشطة مشروعاتها المشتركة لكي تصبح ملتزمة بالقانون الأميركي بحلول السادس من أغسطس".

وأضافت "بدعم من الحكومة الفرنسية، تعمل مجموعة بيجو ستروين مع السلطات الأميركية من أجل بحث تقديم إعفاء".

وأشارت الشركة إلى أن تعليق الأنشطة لا يغير التوجيه المالي الحالي للمجموعة، مضيفة أن أنشطتها في إيران تمثل أقل من 1% من إيراداتها.

وكذلك تهدف هذه الخطوة إلى دعم الحكومة الفرنسية للامتثال للقواعد الأمريكية وتجنب العقوبات، بحسب ما جاء في نص البيان.

وكانت شركة صناعة وشحن السيارات في فرنسا PSA، المعروفة سابقًا باسم Peugeot-Citroen ، باعت ما مجموعه 444 ألف و600 سيارة إلى إيران عام 2017 ، وفقًا لوكالة فرانس برس.