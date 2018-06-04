ما هي أكبر العلامات التجارية العالمية؟

نجحت شركة "علي بابا" في أقل من 20 عاماً في أن تصبح واحدة من أكبر العلامات التجارية العالمية بقيمة 113 مليار دولار، بحسب تصنيف BrandZ السنوي للعلامات التجارية. ولتنضم "علي بابا" بذلك إلى المركز التاسع في القائمة التي تتصدرها Google والتي تضم Apple وAmazon و Microsoft و Tencent الصينية أيضا و Facebook و Visa و McDonald's و AT&T.

وتتجاوز القيمة السوقية لشركة "علي بابا" التي أسسها جاك ما أستاذ اللغة الإنكليزية في إحدى الجامعات الصينية عام 1999مع 17 شخصا آخرين 520 مليار دولار. ويعتبر طرح الشركة العام الأولي الأكبر تاريخيا حتى يومنا، إذ بلغت قيمتها عند الإغلاق يوم الطرح العام الأولي في 19 من سبتمبر 2014، 231 مليار دولار!.

وبدخول شركة "علي بابا" إلى قائمة أكبر العلامات التجارية يرتفع عدد الشركات الصينية في القائمة إلى اثنتين: إذ دخلت شركة Tencent العام الماضي إلى القائمة لتحتل المركز الخامس هذا العام، حيث قفزت قيمة العلامة التجارية لـTencent المتخصصة بالألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت وتطبيقات المراسلة الفورية والدفع الإلكتروني بـ65% لتبلغ 179 مليار دولار في عام واحد منذ دخولها القائمة. هذه الشركة التي تفوق قيمتها السوقية البالغة 490 مليار دولار قيمة العملاق JP MORGAN CHASE.

فهل تنجح الشركات الصينية بتخطي السمعة التي طاردتها لعقود بغياب الجودة عن منتجاتها لتصبح العلامات التجارية الصينية في موازاة عمالقة مثل غوغل وآبل ومايكروسوفت؟.