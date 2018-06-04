الصحراء وسبكيم تنفيان التوصل لاتفاق نهائي حول الاندماج

أعلنت شركتا #الصحراء_للبتروكيماويات والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات " #سبكيم" عدم التوصل بعد إلى أي اتفاق بشأن الاندماج المحتمل.

وقالت شركة الصحراء في بيان نشر على موقع #السوق_السعودية "تداول"، إن هذه المسائل والدراسات والمفاوضات ما زالت جارية مع شركة سبكيم حول شروط الاندماج المحتمل وهيكلته.

وأضافت أن المفاوضات جارية بما في ذلك تقييم الشركتين الذي سيحدد بناءً عليه عدد الأسهم التي ستصدرها الشركة العارضة لمساهمي الشركة المعروض عليها وذلك في حال إتمام عملية الاندماج.

وأكدت شركة سبكيم أنها ستعلن عن حدوث أي تطور جوهري بخصوص #الاندماج المحتمل في حينه وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.