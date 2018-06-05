إيقاف رئيس "شمس" السعودية وسحب صلاحياته بسبب تجاوزات

أعلنت شركة المشروعات السياحية " #شمس"، السعودية إيقاف الرئيس التنفيذي عبد الحميد عبد الله الطريف عن العمل (تحت التحقيق)، وإلغاء كافة صلاحياته، ومنعه من دخول مقر الشركة والمنتجع لشبهة وجود عدة تجاوزات.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع #السوق_السعودية " #تداول" إن قرار الإيقاف يسري اعتباراً من أمس الاثنين 4 يونيو.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق السعودية ارتفع سهم شمس 1.73%، إلى مستوى 32.35 ريالا.

وكان مجلس إدارة شمس قد أوصى مطلع مايو الماضي بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح حقوق أسهم أولوية.

وفي 29 مايو قالت الشركة إنها لازالت في مرحلة تحديد الفرص الاستثمارية المناسبة وتقييمها وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات في حينه.