المحمول المصري "ينتشر"..ويصل إلى السوق الإماراتية

أعلنت الشركة المصرية لصناعات السيليكون " #سيكو_مصر " صاحبة العلامة التجارية لأول محمول مُصنع في مصر، عن تصدير أو شحنة من الهواتف المحمولة من مصنعها بالمنطقة التكنولوجية بمحافظة أسيوط لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر"، محمد سالم، إن الهدف الرئيسي للمصنع المقام على مساحة 4500 متر مربع ليس فقط تغطية السوق المحلية لكن الأسواق المحيطة أيضا وخاصة العربية منها والأفريقية، حيث نجحت الشركة في تصدير أكثر من ألف جهاز محمول كمرحلة أولى بعد حصولها على موافقة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة #الإمارات ليتبعه مراحل أخرى للتصدير.

وأوضح أن الأجهزة التي تم تصنيعها في مصنع الشركة بمحافظة أسيوط في المنطقة التكنولوجية لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن كفاءة الأجهزة والإمكانيات العالية وجودة المنتج والأسعار التنافسية قد ساهمت في حصولنا على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات الإماراتي لطرح الأجهزة بالسوق المحلية.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في خطط التوسع الخارجي والتصدير إلى الدول العربية والأفريقية خلال الفترة المقبلة، إذ أن نجاح الأجهزة في السوقين المصرية والإماراتية يدفع الشركة إلى الاستمرار في التصدير إلى الخارج خلال الفترة المقبلة.

وقال إن شركته تسير في بيع منتجها وفقاً لاستراتيجية الشركة في السوق المحلية وتسير بخطى ثابتة، مشيرا إلى أن "سيكو" باعت حتى الآن أكثر من 200 ألف جهاز منذ طرح أجهزتها في السوق المصرية خلال شهر فبراير الماضي.

وتستهدف شركة سيكو تكنولوجي حجم مبيعات في #السوق_المصرية يقدر بنحو 1.5 مليون جهاز خلال العام الأول، مشيرا إلى أن شركته تنتج حاليا من خلال مصنعها الجديد بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة نحو 50 ألف جهاز شهرياً.

وكانت سيكو قد أطلقت رسميا منتجاتها فى السوق المصرية في فبراير الماضي، حيث قامت بطرح 8 طرازات من أول هاتف محمول مصري في السوق.