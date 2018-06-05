دانة غاز تحصل على موافقة دائنيها على إعادة هيكلة الصكوك

قالت شركة #دانة_غاز الإماراتية إن 94% من حملة صكوكها وافقوا على شروط #إعادة_هيكلة_الصكوك والبالغ قيمتها 700 مليون دولار.



وأضافت الشركة أن 91% من حملة الصكوك العادية و96%، من حملة الصكوك القابلة للتحويل وافقوا على الصفقة.



وذكرت دانة غاز في بيان لها أنه لم يصوت أي من حملة الصكوك ضد الصفقة.



وتحتاج الشركة لموافقة 75% على الأقل من حملة الصكوك على إعادة الهيكلة.