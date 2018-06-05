مجموعة أبراج متفائلة بالتوصل لاتفاق مع دائنيها  

أعربت #مجموعة_أبراج عن تفاؤلها في الوصول إلى تسوية مع دائنيها بعد اجتماع تمهيدي عقد أمس مع الدائنين.

وتخطط الشركة للقيام بإعادة هيكلة تشمل بيع وحدتها للاستثمار لشركة CERBERUS الأميركية التي قدرت قيمتها بـ 500 مليون دولار.

وقالت مصادر إن معظم الدائنين وافقوا على إعطاء الشركة فرصة لتجميد الدين ما بين 90 إلى 120 يوما لحين انتهاء عملية إعادة الهيكلة باستثناء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، التي يلزم موافقتها لبيع وحدة الاستثمار.

يذكر أن #أبراج متهمة بسوء استخدام أموال المساهمين في صندوق بقيمة مليار دولار.