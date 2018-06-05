"أليانز للتأمين" توصي برفع رأسمالها بـ400 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة شركة " #أليانز_السعودي_الفرنسي " للتأمين التعاوني بتاريخ 4 يونيو 2018، بزيادة رأس مال الشركة وذلك عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 400 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن زيادة رأس المال مشروطة بالحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وقالت إنها تهدف من زيادة رأس المال إلى دعم عمليات التوسع في نشاطها، مبينة أن أحقية الزيادة تعود على ملاك الأسهم المقيدين في سجل المساهمين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وبينت أنه سيتم تحديد عدد الأسهم وسعر الطرح بعد الحصول على الموافقات اللازمة من #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي وهيئة السوق المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عند تعيين مستشار مالي للطرح وكذلك عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال للهيئة وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.