5 تغييرات جوهرية بإدارة "أرامكو" بعد التعيينات الحكومية

قامت شركة #أرامكو_السعودية بـ5 تغييرات إدارية على الأقل بعد التعيينات الحكومية الأخيرة بحسب ما أفادته مصادر لوكالة رويترز.

وقد شملت هذه التغييرات:

تعيين خالد الدباغ في منصب النائب الأعلى لرئيس أرامكو للمالية والاستراتيجيات والتطوير بالإنابة بدلا من عبدالله السعدان وهو ما يوازي منصب الرئيس التنفيذي المالي للشركة وسيشرف على التحضيرات للاكتتاب العام الأولي المنتظر العام المقبل.

يأتي ذلك بعد أن تم تعيين عبدالله السعدان رئيسًا للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير.

كذلك عينت أرامكو معتصم المعشوق الذي يشغل منصب نائب رئيس تطوير #الطرح_العام_الأولي بمنصب إضافي كرئيس الخزانة.