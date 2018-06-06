زين تعيد جدولة تمويل مرابحة بـ5.9 مليار ريال

وقعت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية #زين، اتفاقية إعادة جدولة #تمويل_المرابحة المشترك القائم لخمس سنوات بقيمة 5.9 مليار ريال مع فترة سماح من سداد أصل التمويل مدتها ثلاث سنوات.

وتمويل المرابحة المشترك هذا يستحق هذا العام، وكان قد تم تجديده في عام 2013.

إضافة إلى ذلك، تتضمن هذه الاتفاقية تسهيلات لرأس المال العامل بقيمة 647 مليون ريال لمدة عامين مما سيوفر #سيولة إضافية لتمويل خطط نمو أعمال الشركة.

ويعد هذا التسهيل مضمونا جزئيا بموجب كفالة معطاة من زين ورهن بعض أسهم #الشركة المملوكة بواسطة بعض #المساهمين المؤسسين، بالإضافة إلى التنازل عن بعض العقود والذمم المدينة.