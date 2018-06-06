"مايكروسوفت" تستحوذ على GitHub مقابل 7.5 مليار دولار

أعلنت شركة #مايكروسوفت، أمس الثلاثاء، استحواذها على منصة GitHub لمشاركة التعليمات البرمجية والمشهورة لدى العديد من مطوري البرمجيات في صفقة قيمتها 7.5 مليار دولار.

وبحسب ما أعلنت عنه "مايكروسوفت"، سيتولى نات فرايدمان نائب رئيس الشركة ومؤسس شركة Xamarin منصب المدير التنفيذي لـ GitHub بعد الاستحواذ، فيما سيصبح المدير التنفيذي السابق لمنصة GitHub كريس وانسترات مستشاراً لنائب رئيس "مايكروسوفت"، للعمل على استراتيجيات جديدة لتطوير البرمجيات، حيث سيرفع التقارير إلى نائب الرئيس التنفيذي سكوت غوثري.

ويعد قيام "مايكروسوفت" بتعيين رئيس تنفيذي جديد لشركة GitHub، علامة واضحة على أن نهج الشركة في دمج GitHub سيكون مماثلاً لنجاحها في العمل مع "لينكدإن"، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وقالت "مايكروسوفت" في منشور عبر مدونتها: "ستحتفظ منصة GitHub بروح التطوير التي يقدمها المطورون، وستعمل بشكل مستقل لتوفير منصة مفتوحة لجميع المطورين في جميع الصناعات. وسيستمر المطورون في استخدام لغات البرمجة والأدوات وأنظمة التشغيل التي يختارونها لمشاريعهم، كما سيظل بإمكانهم نشر أكوادهم البرمجية في أي نظام تشغيل وأي سحابة تخزين وأي جهاز".

من جانبه، قال وانسترات: "أنا فخور للغاية بما أنجزه GitHub ومجتمعنا خلال العقد الماضي، وسعيد للغاية لأنني سأشارك مع مايكروسوفت لمساعدة GitHub في تحقيق المزيد من التقدم والتطوير، وسوف تساعدنا على ذلك أدوات مايكروسوفت البرمجية وسحابتها العالمية لجعل GitHub أكثر قيمة للمطورين في كل مكان".

وعلى الرغم من شعبية منصة GitHub بين مستخدمي الشركات والمطورين الأفراد والمشروعات مفتوحة المصدر، إلا أنها عانت من خسائر مالية في الفترة الأخيرة، وفرصة الاستحواذ كانت أفضل من محاولة طرحها للاكتتاب.

وقد فضلت إدارة GitHub بيع الشركة لـ"مايكروسوفت" بسبب إعجابهم بالرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا.

يذكر أن منصة GitHub تأسست في عام 2008، ويقع مقرها في سان فرانسيسكو ووصل آخر تقييم لها إلى ملياري دولار في عام 2015.

وتمنح عملية الاستحواذ GitHub# وسيلة للاستمرار في السوق، حيث كانت تحاول لمدة تسعة أشهر العثور على مدير تنفيذي جديد، كما لم تحقق أرباحاً بعد من خدمتها الشهيرة التي تسمح للمبرمجين بالمشاركة والتعاون في عملهم.

وستساعد هذه الصفقة شركة "مايكروسوفت" التي تعتمد بشكل متزايد على البرمجيات مفتوحة المصدر، لإضافة أدوات برمجة جديدة وربطها بمنصة أصبحت جزءًا أساسيًا من الطريقة التي تتبعها "مايكروسوفت" في كتابة برمجياتها الخاصة.

وتعتبر GitHub أداة أساسية للمبرمجين، كما يستخدمها العديد من المؤسسات العامة بما في ذلك "مايكروسوفت" و"ألفابت" لتخزين مصادر التعليمات البرمجية التابعة لها، وتعتبر أيضًا مجتمعًا مركزيًا لكل أنواع المطورين.

وعانت GitHub في الفترة الأخيرة من خسائر كبيرة، حيث خسرت 66 مليون دولار على مدى تسعة أشهر في عام 2016.

وفي أغسطس الماضي أعلنت GitHub أنها تبحث عن رئيس تنفيذي ليحل محل كريس وانسترات، أحد المؤسسين المشاركين. وفي غضون ذلك انضم رئيس الشؤون التجارية في GitHub خوليو أفالوس إلى مجلس إدارة الشركة واستحوذ على الكثير من مسؤوليات القيادة اليومية.

ويستضيف موقع GitHub ما يصل إلى 27 مليون مطور برمجيات يعملون على 80 مليون مخزن لمصادر التعليمات البرمجية، بلغات برمجية مختلفة، وشركة "مايكروسوفت" التي كانت في السابق معارضة لهذا النوع من تطوير البرامج مفتوحة المصدر، أصبحت الآن واحدة من أكبر المساهمين في GitHub، حيث يعمل المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا على إبعاد الشركة عن الاعتماد الكامل على نظام التشغيل "ويندوز"، مع المزيد من التطوير الداخلي بالاعتماد على "لينكس"، لذلك فإن الشركة تحتاج إلى طرق جديدة للتواصل مع مجتمع المطورين على نطاق واسع.